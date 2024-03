Terra Energy Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Die Terra Energy hat in einer technischen Analyse gute Bewertungen erhalten. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,04 USD, was einem Kurs von 0,046 USD entspricht, der um +15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,04 USD entspricht einer Abweichung von +15 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Terra Energy-Aktie zeigt unterschiedliche Werte. Der RSI der letzten 7 Tage ist mit einem Wert von 12 als überverkauft eingestuft worden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 39,01 als neutral einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Terra Energy.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Anlegerdiskussionen zeigen ebenfalls eine neutrale Einstufung für Terra Energy. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden in den letzten Tagen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Terra Energy in den Bewertungen der technischen Analyse, des Sentiments und der Anlegerstimmung überwiegend neutrale und gute Ratings.