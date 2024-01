Terra Energy Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Terra Energy hat in den letzten Wochen eine neutrale Bewertung erhalten, basierend auf verschiedenen technischen Analysefaktoren. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,04 USD, was 0 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Terra Energy zeigen keine eindeutige Tendenz. Sowohl positive als auch negative Ausschläge wurden nicht festgestellt, und die Themen rund um das Unternehmen waren überwiegend neutral. Daher wird das Unternehmen von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen, und die Anzahl der Beiträge blieb relativ konstant. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für Terra Energy abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Terra Energy-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (50) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (43,61) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Zusammenfassend ergibt sich daher für Terra Energy eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem RSI.