TerraPay wird in die Fintech 100 Liste 2023 von CB Insights aufgenommen - Anerkennung für Leistungen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

New York (ots/PRNewswire) -CB Insights (http://cbinsights.com/) hat TerraPay heute in sein sechstes jährliches Fintech 100-Ranking (https://www.cbinsights.com/research/report/top-fintech-startups-2023) (zuvor Fintech 250) aufgenommen, das die 100 vielversprechendsten privaten Fintech-Unternehmen des Jahres 2023 vorstellt.„Aus 24 verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt kommen die diesjährigen Fintech 100, die die Zukunft von Echtzeit-Zahlungen, der Automatisierung des Ausgabenmanagements, der eingebetteten Finanzierung und vielem mehr gestalten", sagteChris Bendtsen, Lead Fintech Analyst, CB Insights. Diese Unternehmen beschleunigen nicht nur das Innovationstempo, sondern bringen auch neue Produkte und Funktionen auf den Markt, welche die gesamte Branche revolutionieren werden. „Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was diese Kohorte als Nächstes erreichen wird."„Es ist eine Ehre, von CB Insights in die diesjährige Liste der Fintech 100 aufgenommen zu werden. In den letzten Jahren haben wir unser grenzüberschreitendes Zahlungsnetz kontinuierlich ausgebaut. Dieses Wachstumstempo hat sich 2023 deutlich beschleunigt. Wir haben einige wichtige Allianzen geschmiedet, die uns helfen werden, unsere Vision einer vernetzten und leistungsfähigen Welt des Zahlungsverkehrs zu verwirklichen. Im Zuge unserer Expansion wollen wir eine inklusivere und zugänglichere Zukunft für grenzüberschreitende Zahlungen gestalten", sagte Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay.Mit Hilfe der CB Insights-Plattform (https://app.cbinsights.com/signup?utm_source=research&utm_medium=report&utm_campaign=marketing_product_copy&utm_term=trial-signup&utm_content=AI-100) wählte das Forschungsteam die 100 Gewinner aus einem Pool von über 19.000 privaten Unternehmen aus, darunter Bewerber und Nominierte. Sie wurden auf der Grundlage von Faktoren wie Eigenkapitalfinanzierung, Investorenprofilen, Geschäftsbeziehungen, F&E-Aktivitäten, Stimmungsanalysen in den Nachrichten, Wettbewerbsumfeld,proprietären Mosaic-Scores (https://www.cbinsights.com/company-mosaic) und Yardstiq-Transkripten sowie Kriterien wie technologische Neuartigkeit und Marktpotenzial ausgewählt. Das Forschungsteam untersuchte auch Tausende von Analysten-Briefings (https://cbinsights.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_26rQciEvjTXS4fk), die von Antragstellern eingereicht wurden.Heute hat sich TerraPay als globaler Partner von führenden Banken, Geldtransferunternehmen, Anbietern mobiler Wallets und Finanzinstituten etabliert, um digitale Transaktionen ohne Grenzen zu ermöglichen. Kürzlich hat TerraPay seine Serie-B-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und dabei über 100 Millionen Dollar an Eigen- und Fremdkapital mobilisiert. Die Finanzierungsrunde wurde von der IFC geleitet und von Prime Ventures, Partech Afrika, Visa und einem Konsortium anderer Investoren unterstützt. Diese Finanzierung treibt die globalen Expansionspläne von TerraPay voran, insbesondere in den Regionen LATAM und MENA, mit dem Ziel, das bestehende Auszahlungsnetzwerk bis 2024 auf 150 Länder zu erweitern. Mit zwei neuen behördlichen Genehmigungen in diesem Jahr ist TerraPay nun der einzige Zahlungsanbieter, der in 29 Ländern weltweit reguliert und lizenziert ist. Zu den wichtigsten Märkten des Unternehmens gehören die GCC-Staaten, Nord-, Süd- und Zentralafrika, Europa und Südostasien sowie Mittel-, Nord- und Südamerika.Wissenswertes über die 2023 Fintech 100:- Eigenkapitalfinanzierung und Deals: Die Fintech 100 umfassen eine Mischung aus Unternehmen in verschiedenen Stadien der Reife, Produktentwicklung und Finanzierung. Die Kohorte hat seit 2019 in 381 Deals fast 22 Mrd. USD an Eigenkapitalmitteln aufgebracht.- Einhörner: Auf der Liste stehen 31 Unternehmen mit einem Wert von über 1 Mrd. USD.- Globale Reichweite: Die diesjährigen Preisträger kommen aus 24 verschiedenen Ländern rund um den Globus. Die ausgewählten Unternehmen haben zu 43 % ihren Hauptsitz in den USA. An zweiter Stelle steht das Vereinigte Königreich mit 12 Gewinnern, gefolgt von Singapur mit 7 Gewinnern. Darüber hinaus stechen einige aufstrebende Märkte mit mehreren Gewinnern in diesem Jahr hervor. Indien hat beispielsweise 3 Gewinner, während Indonesien und Ägypten jeweils 2 Gewinner haben.Informationen zu CB InsightsCB Insights entwickelt Software, die es den besten Unternehmen der Welt ermöglicht, neues zu entdecken, zu verstehen und Technologieentscheidungen mit Überzeugung zu treffen. Durch die Verknüpfung von Daten, Expertenwissen und Arbeitsmanagement-Tools können Kunden ihren gesamten technologischen Entscheidungsprozess mit CB Insights verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.cbinsights.com.Kontakt:chris.orlando@cbinsights.comInformationen zu TerraPayTerraPay vereinfacht den weltweiten Geldverkehr - es bietet eine einzige Verbindung zum größten grenzüberschreitenden Zahlungsnetzwerk, das in 29 globalen Märkten reguliert ist und Zahlungen in mehr als 120 Empfängerländer, mehr als 210 Senderländer, mehr als 7,5 Milliarden Bankkonten und mehr als 2,1 Milliarden mobile Wallets ermöglicht. TerraPay hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine grenzenlose Finanzwelt zu schaffen, die den Geldtransfer überall sofort, zuverlässig, transparent und vollständig gesetzeskonform ermöglicht. TerraPay verschiebt die Grenzen für globale Unternehmen - von Banken, Fintechs und Geldtransferanbietern bis hin zu Reiseveranstaltern, Creator-Economy-Plattformen und E-Commerce-Marktplätzen - und fördert die finanzielle Integration selbst in den unzugänglichsten Märkten. TerraPay wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in Dubai, Miami, Bogota, Dakar, Joburg, Nairobi, Mailand und Singapur. Das Unternehmen expandiert schnell und hat bereits Finanzmittel von führenden Investoren erhalten, darunter die IFC (Weltbank), Prime Ventures, Partech Afrika und Visa.Kontakt:Juveria Samrin, juveria.n@terraPay. (mailto:juveria.n@terrapay.com)comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/terrapay-wird-in-die-fintech-100-liste-2023-von-cb-insights-aufgenommen---anerkennung-fur-leistungen-im-grenzuberschreitenden-zahlungsverkehr-301949587.htmlPressekontakt:+917760516000Original-Content von: TerraPay Solutions India Private Limited, übermittelt durch news aktuell