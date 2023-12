TerraPay und Small World Money Transfer kündigen strategische Partnerschaft zur Verbesserung von mobilen Wallet-Dienstleistungen im Senegal an

Dakar, Senegal (ots/PRNewswire) -TerraPay, ein globales grenzüberschreitendes Zahlungsnetzwerk, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Small World Money Transfer (https://www.smallworldfs.com/en/money-transfer/senegal) bekanntzugeben, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen rund um Auslandsüberweisungen für Verbraucher und Unternehmen. In dieser sich ständig verändernden Landschaft des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs wird diese Zusammenarbeit den Service für mobile Wallets im Senegal neu definieren. Sie stellt sicher, dass Inhaber von Wave Wallet-Konten mit Small World Money Transfer Überweisungen aus der EU und dem Vereinigten Königreich direkt auf ihre Wallets erhalten können.Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft steht die Anerkennung der Hürden, mit denen im Ausland lebende Menschen aus dem Senegal beim Versuch, Geld zurück nach Hause zu schicken, konfrontiert sind und durch welche Kunden stetig nach einer praktischeren und sichereren Alternative suchen. Diese Partnerschaft bewältigt diese Herausforderungen und ermöglicht eine nahtlose, sichere, zugängliche und sofortige Lösung für Kunden, die Geld an ihre Liebsten im Senegal senden möchten.Stanley Wachs, Managing Director, Nordeuropa, Afrika und Asien bei Small World Money Transfer, äußert sich begeistert über die Partnerschaft: „Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass Small World Money Transfer mit der kürzlichen Aufnahme der mobilen Wallet von WAVE über TerraPay jetzt auch für alle großen mobilen Wallet-Dienste im Senegal verfügbar ist."Er fügt hinzu: „Im Mittelpunkt unserer Mission steht das Bestreben, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, Freunden, Verwandten und ihren Liebsten auf möglichst kostengünstige Weise Geld zu schicken. Und wir haben unermüdlich daran gearbeitet, unseren Kunden auf einfache, schnelle und sichere Weise den bestmöglichen Service anzubieten. Diese Partnerschaft bietet unseren Kunden, die Geld in den Senegal schicken möchten, mehr Komfort und Optionen."„Wir sind begeistert, uns mit Small World Money Transfer zusammenzuschließen", verkündete Miller Rodriguez, Strategic Relationship and Sales Manager, Europa und Vereinigtes Königreich, TerraPay. „Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt, um unsere kontinuierlichen Anstrengungen zur Vereinfachung grenzüberschreitender Überweisungen zu verstärken. Gemeinsam sind wir in der Lage, Geldüberweisungen für die Menschen im Senegal zugänglicher, benutzerfreundlicher und nahtloser zu gestalten und sie so mit ihren Freunden und Familien auf der ganzen Welt zu verbinden. Wir nutzen die wachsende Beliebtheit mobiler Wallets in der Region und setzen uns dafür ein, den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu verbessern und gleichzeitig die finanzielle Integration zu fördern."Small World Money Transfer, bekannt dafür, dass es mehr als 3 Millionen Kunden ermöglicht, Zahlungen sowohl online als auch über ein riesiges physisches Netzwerk zu tätigen, ist die ist die zuverlässige Wahl für senegalesische Auswanderer weltweit. Diese Partnerschaft entspricht nicht nur dem Engagement von TerraPay, die globale finanzielle Eingliederung voranzutreiben, sondern trägt auch dazu bei, die Reichweite und Fähigkeiten des Unternehmens auszuweiten, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem senegalesischen Markt. Die Integration von Small World Money Transfer in das TerraPay-Netzwerk stellt sicher, dass Kunden im Senegal nahtlose und sofortige Geldüberweisungen direkt auf ihre Wave Wallet-Konten ohne zusätzliche Herausforderungen und Komplexität vornehmen können.Die Bekanntmachung dieser Partnerschaft kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, zu dem die Nachfrage nach effizienten grenzüberschreitenden Zahlungslösungen rapide zunimmt. Es wird auf den wachsenden Bedarf eingegangen, indem eine einfache und dennoch transformative Lösung vorgestellt wird, welche den Kunden mehr Optionen und mehr Komfort beim Versenden von Geld bietet.Informationen zu TerraPayTerraPay vereinfacht den Geldverkehr überall, es bietet eine einzige Verbindung zum größten grenzüberschreitenden Zahlungsnetzwerk, das in 29 globalen Märkten reguliert ist und Zahlungen in mehr als 120 Empfängerländern sowie über 210 Senderländern mit mehr als 7,5 Mrd. Bankkonten und mehr als 2,1 Mrd. mobilen Wallets ermöglicht. TerraPay hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine grenzenlose Finanzwelt zu schaffen, in welcher der Geldverkehr sofort, zuverlässig, transparent und vollständig regelkonform erfolgt. TerraPay erweitert die Grenzen für globale Unternehmen – von Banken, FinTechs und Geldtransferanbietern bis hin zu Reiseveranstaltern, Creator-Economy-Plattformen und E-Commerce-Marktplätzen – und fördert die finanzielle Integration selbst in den unzugänglichsten Märkten. TerraPay wurde im Jahr 2014 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London und unterhält globale Niederlassungen in Bangalore, Dubai, Miami, Kampala, Bogota, Daressalam, Den Haag, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Mailand sowie Singapur und expandiert schnell, nachdem es Zuschüsse von führenden Investoren erhalten hat, darunter IFC (World Bank), Prime Ventures, Partech Africa und Visa.Informationen zu Small World Money TransferSmall World (https://www.smallworldfs.com/) ist ein führender Anbieter von grenzüberschreitenden Geldtransferdiensten für Privat- und Geschäftskunden, der es über 3 Millionen Kunden ermöglicht, Zahlungen online oder über ein physisches Netzwerk mit mehr als 250.000 Standorten, 10.000 Sachbearbeitern und 80 Geschäften in 196 Ländern zu tätigen. Small World ist die zuverlässige Wahl von Auswanderern aus dem Senegal auf der ganzen Welt, wenn es darum geht, Geld sicher und einfach an ihre Lieben zu Hause im Senegal zu senden.