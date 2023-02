TerraPay gibt die strategische Einstellung von Sudhesh Giriyan zur Leitung des globalen Überweisungsgeschäfts bekannt

London (ots/PRNewswire) -TerraPay, ein führendes globales Zahlungsinfrastrukturunternehmen, gab heute die Ernennung von Sudhesh Giriyan zum President & Global Head of Remittances bekannt. Diese strategische Ernennung stärkt die Führungsspitze des Unternehmens und unterstützt die weitere globale Expansion von TerraPay.In seiner neuen Rolle wird Sudhesh dafür verantwortlich sein, das globale Überweisungsgeschäft von TerraPay zu leiten, das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei allen wichtigen Partnern auf der ganzen Welt zu vertiefen, die bestehenden Überweisungskorridore weiter auszubauen und gleichzeitig neue Märkte zu erschließen, um das derzeitige TerraPay-Netzwerk von über 100 Ländern auszuweiten.Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay, hieß Sudhesh herzlich willkommen: „Da TerraPay weltweit weiter wächst, haben wir unsere Bemühungen verstärkt, unser Team mit den besten Talenten der Branche zu verstärken. Sudhesh ist ein erfahrener Profi, und es ist mir eine große Freude, ihn in unserem Team willkommen zu heißen. Seine umfassende Erfahrung in der Führung von Unternehmen zu neuen Erfolgshöhen wird eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung des Wachstums des globalen Überweisungsgeschäfts von TerraPay spielen. Ich bin sicher, dass sein Fachwissen und sein fundiertes Wissen für das Unternehmen von unschätzbarem Wert sein werden."Sudhesh, Absolvent von IIM Bangalore, bringt mehr als 20 Jahre umfassende Branchenerfahrung mit sich. Bevor er zu TerraPay kam, leitete er als CEO von Xpress Money verschiedene Teams, die für den globalen Betrieb, das Schmieden strategischer Allianzen, das Management von Vertretern und Partnern, den Aufbau eines starken Kundendienstes, Branding und Marketing, Marktforschung, Unternehmenskommunikation, Medienarbeit und mehr verantwortlich waren. Sudhesh stand auch an der Spitze der VAE-Börse und Unimoni und leitete die Unternehmen als deren CEO.Zu seiner neuen Position bei TerraPay sagte Sudhesh Giriyan: „Ich freue mich sehr, TerraPay beizutreten, da die globale Expansion des Unternehmens an Dynamik gewinnt. In den letzten Jahren hat die Überweisungsbranche ein phänomenales Wachstum erlebt, und ihr steht eine noch bessere Zukunft bevor. Nachdem sich TerraPay als vertrauenswürdiger Partner für grenzüberschreitende Transaktionen etabliert hat, geht es nun darum, neue strategische Partnerschaften zu schmieden, neue und unerschlossene Märkte zu erreichen und jedes Land auf den so genannten „Global Payments Highway" zu bringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt gibt, um Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden und das Unternehmen auf ein neues Niveau zu heben."Informationen zu TerraPayTerraPay hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und ist der Meinung, dass die kleinste Zahlung eine ebenso sichere Reise ohne Grenzen verdient wie die größte. Die Gruppe hat einen sich ständig erweiternden Zahlungsverkehrs-Highway aufgebaut, der es Unternehmen ermöglicht, transparente Kundenerlebnisse mit einem ununterbrochenen, sicheren und globalen Echtzeit-Transfer für jede Zahlung, egal wie klein oder groß, zu schaffen. TerraPay ist in 26 globalen Märkten registriert und reguliert und ist ein führender globaler Partner für Banken, mobile Geldbörsen, Geldüberweisungsbetreiber, Händler und Finanzinstitute, der ein umfassenderes und integratives internationales Finanzökosystem schafft. Durch den Zugang zu einer weltumspannenden Zahlungsinfrastruktur werden seine Partner zu Symbolen des Versprechens der globalen finanziellen Integration.Kontakt:Anwesha Mukherjeeanwesha@terrapay.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2005841/TerraPay_Sudhesh_Giriyan.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/terrapay-gibt-die-strategische-einstellung-von-sudhesh-giriyan-zur-leitung-des-globalen-uberweisungsgeschafts-bekannt-301752668.htmlPressekontakt:Anwesha Mukherjee,+91-9717241606Original-Content von: TerraPay, übermittelt durch news aktuell