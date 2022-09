TerrAscend & andere Marihuana-Spieler haben gerade einige wichtige Änderungen im Vorstand vorgenommen, die Sie kennen sollten

TerrAscend ernennt neuen Präsidenten der Region Nordost TerrAscend Corp (OTCQX:TRSSF) hat Karim Bouaziz zum Präsidenten der Region Nordost ernannt. Bouaziz verfügt über fast sechs Jahre Erfahrung in der Cannabisbranche. Er begann als Mitbegründer und SVP of Operations and Retail bei VidaCann, bevor er die Rolle des Regionalpräsidenten bei Parallel übernahm. Bevor er sich in die Cannabisbranche wagte, hatte Bouaziz wichtige… Hier weiterlesen