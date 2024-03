Terns Pharmaceuticals Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Bei der technischen Analyse der Terns-Aktie fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,42 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 6,42 USD weicht davon um 0 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Beurteilung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 6,56 USD liegt, was einer Abweichung von -2,13 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Terns-Aktie somit aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Analysten bewerten die Terns-Aktie derzeit positiv mit 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 16 USD, was ein Aufwärtspotential von 149,22 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 6,42 USD bedeutet. Diese Einschätzung führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Terns war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Terns-Aktie liegt bei 55,97, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".