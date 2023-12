Terns Pharmaceuticals Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Bei der technischen Analyse von Terns-Aktien wird derzeit ein neutraler Trend beobachtet. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,44 USD liegt, was einer Abweichung von -19,5 Prozent entspricht. Diese Bewertung fällt daher negativ aus. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 5,12 USD, was zu einer positiven Abweichung von +25,78 Prozent führt. Dadurch ergibt sich eine positive Bewertung auf kurzfristiger Basis, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die langfristige Stimmung einen negativen Trend. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine schlechte Bewertung hin.

Anleger haben hingegen in den letzten Wochen positiv über Terns diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis gemischte Signale. Während der 7-Tage-RSI neutral ist, deutet der 25-Tage-RSI auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Terns-Aktien auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine neutrale bis positive Bewertung.