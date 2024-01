Terns Pharmaceuticals Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Terns in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte rote Bereiche, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie lässt Rückschlüsse darauf zu, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Terns deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6-mal eine "Gut"-Einschätzung, 2-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine "Schlecht"-Bewertung für Terns abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Terns vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 6,69 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 144,77 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 16,38 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Terns von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt nach Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Terns als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50,38, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25 für 25 Tage bei 29,18 liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.