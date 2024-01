Ternium Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Ternium steht im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" bei einer Rendite von 50,01 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von 55,64 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Ternium mit 5,63 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Ternium derzeit bei 40,12 USD. Dadurch wird die Aktie als "neutral" eingestuft, da der Aktienkurs selbst bei 40,61 USD liegt, was einem Abstand von +1,22 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 39,43 USD weist die Ternium-Aktie eine Differenz von +2,99 Prozent auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ternium eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen positive und an sechs Tagen neutrale Einstellungen vorherrschten. Aktuell zeigen die Anleger jedoch vor allem Interesse an positiven Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Ternium auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Auf fundamentaler Basis wird Ternium im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 27,66 liegt, was einer Abweichung von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 95,73 entspricht. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.