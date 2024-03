Ternium Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ternium heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 48,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ternium weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt mit einem Wert von 41,46 ebenfalls an, dass Ternium weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Ternium-Wertpapier in diesem Abschnitt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Ternium ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,64 auf, was 85 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (77,27). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und dies kann sich auch auf Aktien auswirken. Bei Ternium haben wir langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen im Internet gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Somit kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht".

Wer derzeit in die Aktie von Ternium investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 5,36 % einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau erzielen. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.