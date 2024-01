Ternium Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Aktie von Ternium wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,66 bewertet, was 71 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Ternium bei 50,01 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 56,23 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Ternium mit 6,21 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Ternium in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positiv ist jedoch, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ternium derzeit bei 40,1 USD, was die Aktie ein "Neutral"-Rating einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 40,83 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +1,82 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 39,32 USD angenommen, was einem Unterschied von +3,84 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Neutral".

