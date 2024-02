Ternium Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von Ternium beträgt 5,36%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 8337,46 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Ternium wurde in den letzten Wochen eine negative Stimmungsveränderung festgestellt. Diese Veränderung basiert auf der Wahrnehmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet, während die Stärke der Diskussion als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ternium liegt bei 61,86 und wird daher als "Neutral" angesehen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Ternium als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,5 insgesamt 72% niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 90,41. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".