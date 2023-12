Ternium Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Aktienkurs von Ternium hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 54,1 Prozent erzielt, was mehr als 40 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 13,75 Prozent, wobei Ternium mit 40,35 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende können Investoren, die aktuell in die Aktie von Ternium investieren, bei einer Dividendenrendite von 9,5 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 8277,69 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende des Unternehmens und einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Aktivität für die Aktie von Ternium. Die Diskussionsintensität hat eine gesteigerte Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Ternium als "Gut"-Wert bewertet.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Ternium hat ein KGV von 26,77, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in "Metalle und Bergbau" und daher als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 94,42, was einen Abstand von 72 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.