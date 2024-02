Ternium Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 über einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Bei Ternium liegt der RSI bei 23,5, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 48,65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und das Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Ternium liegt derzeit bei 5,36%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8328,92%. Mit einer Differenz von 8323,56 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ternium in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dafür erhält Ternium eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Ternium in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,56%, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 799,67% gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -800,22% im Branchenvergleich und einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.