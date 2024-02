Ternium Aktie: Alles kein Problem!

Die Dividendenrendite von Ternium beträgt derzeit 5,36%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8328,92% als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysen von Ternium auf sozialen Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Befunde in den letzten ein bis zwei Tagen, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einstufung bezüglich der Stimmung erhält.

Fundamental betrachtet ist Ternium aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) unterbewertet, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,53 im Vergleich zum Branchen-KGV von 77,5. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Ternium eine Performance von -0,56%. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 799,67%, was eine Underperformance von -800,22% im Branchenvergleich für Ternium bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.