Terna SpA Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Das italienische Unternehmen Terna - Rete Elettrica Nazionale wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,92 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Stromversorger-Branche weist einen Wert von 0 auf. Aktuell wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Investoren, die in Terna - Rete Elettrica Nazionale investieren, können eine Dividendenrendite von 4,38 % erzielen, was einem Mehrertrag von 4,38 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger entspricht. Somit erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.

Die Aktienperformance von Terna - Rete Elettrica Nazionale in den letzten 12 Monaten lag bei 10,56 Prozent, was eine Outperformance von +10,56 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Vergleich zu ähnlichen Aktien als auch zum Versorgungsunternehmen-Sektor erzielt das Unternehmen eine Überperformance und wird daher in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.