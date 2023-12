Terna SpA Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Terna":

Derzeit zahlt Terna - Rete Elettrica Nazionale höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger. Mit einem Unterschied von 4,38 Prozentpunkten (4,38 % gegenüber 0 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Terna - Rete Elettrica Nazionale festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Terna - Rete Elettrica Nazionale derzeit +4,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,9 Prozent liegt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Terna - Rete Elettrica Nazionale 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 zeigt, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.