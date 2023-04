Terna SpA Aktie: Starker Aufwärtstrend lässt auf positive Entwicklung hoffen

Weitere Suchergebnisse zu "Terna":

Eine Analyse der charttechnischen Entwicklung von Aktien mithilfe des gleitenden Durchschnitts ermöglicht es, aktuelle Trends zu erkennen. Wir betrachten den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Terna SpA-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen und stellen fest, dass dieser aktuell bei 7.10 liegt. Ein Unterschied zum aktuellen Schlusskurs von 8.00 EUR ergibt einen positiven Wert von +12,69 Prozent. Ausgehend davon bewerten wir die Aktie als “gut”.

Aber wie sieht es aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet? In diesem Fall ist der Wert (8.00 EUR) nahe am gleitenden Durchschnitt (+3,94 Prozent). Deshalb erhalten wir erneut eine “gute” Bewertung für die Terna SpA-Aktie.

Es zeigt sich also: Die relative Stärke einer Aktie kann je nach Betrachtungszeitraum unterschiedlich...