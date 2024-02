Terna SpA Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Terna":

Die Aktie von Terna - Rete Elettrica Nazionale bietet Anlegern derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 4,38 %, was 4,38 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt der Stromversorger liegt. Dies macht die Dividenden des Unternehmens überdurchschnittlich hoch und führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik mit "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Terna - Rete Elettrica Nazionale war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment und der Buzz im Internet können Aktienkurse beeinflussen. In Bezug auf Terna - Rete Elettrica Nazionale wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Terna - Rete Elettrica Nazionale liegt bei 29,52 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine überkaufte oder überverkaufte Situation und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie von Terna - Rete Elettrica Nazionale also eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.