Terna SpA Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Terna - Rete Elettrica Nazionale liegt bei einem Wert von 16, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Terna - Rete Elettrica Nazionale derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 7,57 EUR, während der aktuelle Aktienkurs (7,554 EUR) um -0,21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50), der bei 7,44 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,53 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Unternehmen aus der "Stromversorger"-Branche hat die Terna - Rete Elettrica Nazionale in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, liegt die Aktie ebenfalls 10,56 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Terna - Rete Elettrica Nazionale ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt kann die Analyse des Unternehmens und der Aktie von Terna - Rete Elettrica Nazionale als neutral bis positiv bewertet werden.