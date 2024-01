Terna SpA Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Terna":

Die Terna - Rete Elettrica Nazionale hat eine Dividendenrendite von 4,38 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung hinsichtlich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs um +3,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Terna - Rete Elettrica Nazionale liegt bei 16, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als durchschnittlich bewertet wird. Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.