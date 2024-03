Terna SpA Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Terna":

Die technische Analyse der Terna - Rete Elettrica Nazionale-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 7,51 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag stieg auf 7,724 EUR, was einem Unterschied von +2,85 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,54 EUR weist mit einem letzten Schlusskurs von +2,44 Prozent eine geringe Abweichung auf und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen im Internet wurde bei Terna - Rete Elettrica Nazionale eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" betrachtet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" erzielte die Terna - Rete Elettrica Nazionale-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 10,56 Prozent, was 10,56 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt 0 Prozent, wobei Terna - Rete Elettrica Nazionale aktuell 10,56 Prozent über diesem Wert liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Bild der Anlegerstimmung wider, wobei überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral" und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie angemessen bewertet ist.