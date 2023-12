Terna SpA Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Terna":

Der Aktienkurs von Terna - Rete Elettrica Nazionale hat im letzten Jahr eine Rendite von 10,56 Prozent erzielt, was 10,56 Prozent über dem Durchschnitt (0 Prozent) für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt 0 Prozent, wobei Terna - Rete Elettrica Nazionale aktuell 10,56 Prozent über diesem Wert liegt. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Terna - Rete Elettrica Nazionale mit 16,92 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Anleger, die in die Aktie von Terna - Rete Elettrica Nazionale investieren, können bei einer Dividendenrendite von 4,38 % einen Mehrertrag in Höhe von 4,38 Prozentpunkten gegenüber dem Durchschnitt der Branche Stromversorger erzielen. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik, die als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen gesichtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem haben Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen in Bezug auf Terna - Rete Elettrica Nazionale diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.