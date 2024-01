Terna Rete Elettricaazionale Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Terna":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Terna - Rete Elettrica Nazionale liegt bei 16, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Stromversorgerbranche (KGV von 0) als durchschnittlich angesehen wird. In fundamentalen Kriterien ist die Aktie weder über- noch unterbewertet und erhält somit eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Stromversorgerbranche hat die Aktie von Terna - Rete Elettrica Nazionale in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 10,56 Prozent erzielt. Dies ist eine Outperformance von +10,56 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Terna - Rete Elettrica Nazionale war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine Mehrheit positiver Meinungen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Terna - Rete Elettrica Nazionale-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 60) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 40,65) erhalten somit eine neutrale Bewertung.

Insgesamt kann die Aktie von Terna - Rete Elettrica Nazionale anhand der fundamentalen Kriterien, des Branchenvergleichs, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index als neutral bewertet werden.