Terna Rete Elettricaazionale Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Im vergangenen Jahr erzielte Terna - Rete Elettrica Nazionale eine Performance von 10,56 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Stromversorger-Branche eine Outperformance von +10,56 Prozent darstellt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent, wobei Terna - Rete Elettrica Nazionale 10,56 Prozent darüber lag.

Die Anleger-Stimmung bei Terna - Rete Elettrica Nazionale ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und den Diskussionsforen der letzten beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Terna - Rete Elettrica Nazionale liegt bei 27,11, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,66, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Terna - Rete Elettrica Nazionale beträgt 16, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Stromversorger-Branche neutral ist. Stand heute ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.