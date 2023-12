Terna Rete Elettricaazionale Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Terna - Rete Elettrica Nazionale-Aktie weist in Bezug auf die technische Analyse und den Branchenvergleich ein neutrales Rating auf. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 7,57 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 7,588 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,24 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs von 7,4 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+2,54 Prozent). Dies führt zu einer neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Terna - Rete Elettrica Nazionale im letzten Jahr eine Rendite von 10,56 Prozent erzielt, was 10,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt 0 Prozent. Damit wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Terna - Rete Elettrica Nazionale mit 16,92 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung keine signifikanten Veränderungen aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Terna - Rete Elettrica Nazionale-Aktie aufgrund ihrer technischen und fundamentalen Analyse sowie des Branchenvergleichs insgesamt als "Neutral"-Wert einzustufen ist.