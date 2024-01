Terna Rete Elettricaazionale Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Terna":

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Terna - Rete Elettrica Nazionale-Aktie beträgt aktuell 34, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen Wert von 38,5, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Terna - Rete Elettrica Nazionale.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Terna - Rete Elettrica Nazionale ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Terna - Rete Elettrica Nazionale mit 10,56 Prozent deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Terna - Rete Elettrica Nazionale um +2,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +1,21 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.