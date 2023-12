Tern Properties Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Tern Properties ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den letzten Tagen die Gespräche, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Dies zeigt sich auch in der Kommunikationsfrequenz, die weder zunahm noch abnahm, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tern Properties liegt bei 60, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 60 und bestätigt somit die Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tern Properties-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,21 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,787 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,18 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich damit für Tern Properties eine Gesamteinschätzung von "Neutral" sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch aus technischer Sicht.