Tern Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tern":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Tern zeigt eine Bewertung von 66,67, was auf eine neutrale Situation hinweist. Bei einem RSI25 von 84 wird die Aktie jedoch als überkauft eingestuft, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit vereinzelten positiven Diskussionen über das Unternehmen Tern. Auf dieser Grundlage wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tern mit 4 eine deutliche Unterbewertung im Vergleich zur Branche auf, was zu einer guten Einstufung führt.

Der Aktienkurs der Tern zeigte in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -74,07 Prozent im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.