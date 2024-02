Tern Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Tern":

Die Tern-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 5,5 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,5 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 4,15 GBP für die Tern-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,1 GBP, was einem Unterschied von -49,4 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wobei der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Tern-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine gewöhnliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Tern-Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich verzeichnet die Tern-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -70,32 Prozent, was im Vergleich zu anderen Finanzaktien einem Unterschied von 63,39 Prozent unter dem Durchschnitt entspricht. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -7,92 Prozent, und die Tern-Aktie liegt aktuell 62,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.