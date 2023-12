Tern Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Tern":

Derzeit wird die Aktie von Tern als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4 liegt. Das bedeutet, die Börse zahlt nur 4,98 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens, was 75 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Somit wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Performance hat Tern in den letzten 12 Monaten eine negative Entwicklung von -48,48 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt nur um -5,85 Prozent gefallen, was eine Unterperformance von -42,64 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt Tern mit einer Rendite von -3,17 Prozent um 45,31 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Tern gemessen, und daher wird ihr ein "Neutral"-Rating zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tern-Aktie derzeit -20,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt -27,23 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für die Aktie in beiden Zeiträumen führt.