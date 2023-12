Tern Aktie: Was soll das denn werden?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Tern im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tern. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Tern mit einer Rendite von -55,56 Prozent im vergangenen Jahr 51,08 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,48 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt -7,46 Prozent. Tern liegt aktuell 48,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Tern als unterbewertet, da das KGV mit 4,98 insgesamt 75 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 20,16 beträgt. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Tern liegt bei 14,29 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 41,8, was bedeutet, dass Tern hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Tern eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.