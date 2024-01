Tern Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Tern":

Die aktuelle Stimmung und Diskussion rund um die Tern-Aktie zeigt eine neutrale Tendenz. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt ebenfalls eine negative Bewertung. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Werte, was auf eine ausbalancierte Marktlage hinweist. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung und den technischen Analysen.