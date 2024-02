Tern Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs der Tern-Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -70,32 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor eine Unterperformance von 65,07 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt bei -6,56 Prozent, und Tern liegt aktuell 63,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tern derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was einer Differenz von 6,08 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tern mit einem Wert von 4,98 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung von 76 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 20. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den "Buzz" rund um die Aktie zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung für Tern gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie daher die Note "Neutral" zugewiesen.