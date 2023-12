Tern Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Tern":

Die Aktie von Tern wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit der Aktie angesprochen. Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie von Tern in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Tern derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf. Das bedeutet, dass die Börse 4,98 Euro für jeden Euro Gewinn von Tern zahlt. Dies liegt 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20 und führt daher zu einer Unterbewertung der Aktie, die auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tern liegt bei 40, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.