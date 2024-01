Tern Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Tern":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie Anlegerberichte zeigen. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Tern gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Tern ein Niveau von 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,56 und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Tern beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bezüglich Tern in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede. Aufgrund dieser Ergebnisse wird Tern in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls als "Neutral" eingestuft.