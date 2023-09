Terminaviso: APA-Faktencheck-Event „The Future of Fact Checking“

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Wien (ots) -APA lädt zu internationaler Konferenz zu aktuellen Entwicklungen rund um die Themen Fake News und Fact Checking – Know-how und Networking am 28. September 2023 in WienFake News und Desinformation nehmen durch aktuelle Krisen und die steigende Polarisierung der Gesellschaft zu. Neue KI-Anwendungen verschärfen diese Tendenz zusätzlich. Beim Fach-Event „The Future of Fact Checking“ erörtern Expert:innen die jüngsten Entwicklungen und brennende Fragen: Mit welchen Verschwörungstheorien und extremistischen Gruppierungen haben es Faktenchecker:innen aktuell zu tun? Können Fake News wirksam verhindert werden, ohne das Recht auf freie Meinungsäußerung zu gefährden? Welche neuen Möglichkeiten und Entwicklungen – sowohl für Fake News als auch für Fact Checking – bringt Künstliche Intelligenz? Und wie können vor allem junge Menschen für das Thema Desinformation sensibilisiert werden?Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefern Faktenchecker:innen, Web-Expert:innen und Vertreter:innen von Ministerien und Behörden aus Österreich und Deutschland beim Event „The Future of Fact Checking“ mit Impulsvorträgen und Podiumsdiskussionen.Es sprechen u.a.:Ingrid Brodnig (Autorin und Journalistin), Sabine Frank (YouTube), Lea Frühwirth (CeMAS Center für Monitoring, Analyse und Strategie), Idan Hanin (ORF), Ines Holzmüller (bait.faktencheck), Susanne Lackner (KommAustria), Anastasia Lopez (Lie Detectors), Alexander Schindler (AIT Austrian Institute of Technology), Florian Schmidt (APA-Faktencheck), Isabelle Sonnenfeld (Google-News Lab Deutschland), Reinhard Steurer (Professor für Klimapolitik/BOKU Wien), Stefan Voss (dpa-Faktencheck), Eva Wackenreuther (AFP) und Jakob Winter (profil/Faktencheck faktiv).Moderation: Susanne Schnabl, TV-ModeratorinZur Anmeldung (https://www.ots.at/redirect/eventmaker30)The Future of Fact CheckingDatum: Do, 28.09.2023, 13:30 bis 18:15 UhrOrt: Novum, Lerchenfelder Straße 35, 1070 Wien (100 Plätze, bereits ausgebucht) und digital/Livestream – Link zum Live-Stream wird nach Anmeldung zeitgerecht zugeschicktDas Event wird von Google, Stadt Wien, RTR/KommAustria und dem AIT unterstützt.„The Future of Fact Checking“ Information & Anmeldung (https://eventmaker.at/apa/the_future_of_fact_checking/ots.html)Pressekontakt:APA - Austria Presse AgenturPetra HallerUnternehmenssprecherin, Leiterin UnternehmenskommunikationTel.: +43 (0)1 360 60-5710kommunikation@apa.athttp://www.apa.atOriginal-Content von: APA - Austria Presse Agentur, übermittelt durch news aktuell