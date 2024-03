Terminalcare Support Institute Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Bewertung einer Aktie kann durch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst werden. Dies beinhaltet die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Bei einer Analyse zeigte das Terminalcare Support Institute interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Terminalcare Support Institute-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1218,11 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1042 JPY weicht somit um -14,46 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1107,46 JPY) zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,91 Prozent) ein "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Terminalcare Support Institute-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerbewertung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral", was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Terminalcare Support Institute führt bei einem Niveau von 40,51 zur Einstufung als "Neutral". Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ist mit 69,11 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Neutral".