Terminalcare Support Institute Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse des Terminalcare Support Institute-Aktienkurses zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1324,13 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1199 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -9,45 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1163,48 JPY, was einer Abweichung von +3,05 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Terminalcare Support Institute auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Terminalcare Support Institute wird daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Terminalcare Support Institute-Aktie liegt bei 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Kommentare und Themen rund um Terminalcare Support Institute überwiegend neutral waren. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Buzz sowie der Relative Strength Index, dass Terminalcare Support Institute derzeit ein "Neutral"-Rating erhält.