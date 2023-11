Terminalcare Support Institute Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander betrachtet. In Bezug auf die Terminalcare Support Institute-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 66. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier wird die Aktie mit einem Wert von 50 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Terminalcare Support Institute-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung erfährt. In diesem Fall zeigt sich, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über die Terminalcare Support Institute diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Terminalcare Support Institute derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1397,4 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1137 JPY liegt, was einer Abweichung von -18,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -3,07 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Terminalcare Support Institute-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.