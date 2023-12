Terminalcare Support Institute Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie des Terminalcare Support Institute als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Terminalcare Support Institute-Aktie ergibt sich ein Wert von 59,42 für den RSI7 für sieben Tage und 36,9 für den RSI25 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1350,39 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1207 JPY weicht somit um -10,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen (1164,98 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,61 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen. Die Anzahl der Beiträge in sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Bewertung der privaten Nutzer in sozialen Medien ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich somit, dass der Terminalcare Support Institute-Aktie in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Einstufung zugeordnet wird.