Termin 14. September 2022: Einladung an die Medienvertreter*innen / Bekanntgabe der Nominierungen zum Deutschen Zukunftspreis 2022

Berlin/München (ots) -Am 14. September 2022 werden drei Teams für die Endrunde des Deutschen Zukunftspreises, Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, vorgestellt.Ihre Projekte zeugen nicht nur von exzellenter Wissenschaft, sondern auch von Erfindergeist und Mut, daraus neue Produkte zu entwickeln, die auch in schwierigen Zeiten unser Land nach vorne bringen und der Gesellschaft nutzen.Die normierten Projekte 2022 haben folgende Ziele:- Eine ungewöhnliche Anordnung der Systemelemente ermöglicht die Erforschung des Lebens in neuer Qualität und bietet damit auch Medizin und Pharmazie weitere Wege zur Heilung an,- neue Ansätze der Energienutzung machen die intelligente Koppelung unterschiedlicher Sektoren möglich,- die effiziente Verbindung verschiedener Technologien von extremer Präzision hebt den diagnostischen Standard auf ein völlig neues Level.Die Teams der Endrunde der Preisvergabe 2022 sind in Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern beheimatet.Zur Pressekonferenz Bekanntgabe der Nominierungen zum Deutschen Zukunftspreis 2022am 14. September 2022, 11.00 Uhr, Hörsaal der Chemieausstellung im Deutschen Museum, Museumsinsel 1, 80538 Münchensind die Vertreter*innen der Medien herzlich eingeladen. Bitte melden Sie sich im Büro Deutscher Zukunftspreis oder der Pressestelle des Deutschen Museums an.Neben den nominierten Teams sprechen Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl, Mitglied der Jury des Deutschen Zukunftspreises und Generaldirektor des Deutschen Museums, Ministerialdirektor Dr. Oliver Schmolke, Leiter der Abteilung Inland im Bundespräsidialamt, und Prof. Dr. Ferdi Schüth, Vorsitzender der Jury des Deutschen Zukunftspreises.Die Pressekonferenz wird zusätzlich auch per Livestream verbreitet: www.deutscher-zukunftspreis.de und www.deutsches-museum.de, Fragen der Presse können gerne über presse@deutsches-museum.de eingespielt werden.Ausführliche Informationen und Bildmaterial über die nominierten Teams sind ab der Bekanntgabe am 14. September 2022 unter: www.deutscher-zukunftspreis.de, www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis oder www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/ zu finden.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet am 26. Oktober 2022 in Berlin eines der drei nominierten Teams mit dem diesjährigen Deutschen Zukunftspreis, dem Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, aus. Der Preis ist mit 250 000 Euro dotiert und wird jährlich vergeben.