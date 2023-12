Terex Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Dividendenrendite von Terex liegt mit 1,27 % unter dem Branchendurchschnitt von 16,98 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. In der technischen Analyse wird die Aktie positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 58,95 USD um 10,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 50,81 USD eine positive Abweichung von 16,02 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Terex mit einer Rendite von 37,65 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 238,02 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Terex-Aktie, wobei die Dividendenrendite und die Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt negativ sind, während die technische Analyse und das Sentiment in den sozialen Medien positiv ausfallen.