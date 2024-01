Terex Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Aktienkurs von Terex hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Terex damit 1350,21 Prozent unter dem Durchschnitt (1387,86 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 2314,88 Prozent. Terex liegt aktuell 2277,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten Analysten die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse der Terex-Aktie wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 53,45 USD, während der letzte Schlusskurs bei 57,4 USD lag (+7,39 Prozent Unterschied). Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine positive Abweichung von +10,6 Prozent und somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Terex-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Terex-Aktie ist positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Terex, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für die Terex-Aktie ausgesprochen haben, geben insgesamt eine positive Einschätzung ab, mit 2 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 59,33 USD, was einer 3,37-prozentigen Entwicklung des Aktienkurses entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Gut" für die Terex-Aktie.