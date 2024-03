Terex Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Analystenbewertung für Terex sieht insgesamt neutral aus, mit einer Empfehlung von 1 Kauf, 2 Neutral und 0 Verkaufseinstufungen in den letzten 12 Monaten. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie als gut eingestuft, mit 1 Analyst, der sie als gut und 0 als neutral oder schlecht bewertet hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Terex liegt bei 69 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 11,43 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine gute Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Terex mit einer Rendite von 30,65 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Die Maschinen-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 53,63 Prozent, wobei Terex mit 22,98 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Stimmungsveränderung bei Terex festgestellt werden, was zu einer guten Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die Anleger haben Terex in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, basierend auf der Auswertung der Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine gute Einstufung. Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit zu einer guten Gesamtbewertung für Terex.