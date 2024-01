Terex Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Analyse der Sentiments und des Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien anhand der Internet-Kommunikation. Terex zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für Terex.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Maschinen) wird Terex als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,22, was einem Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,32 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine gute Empfehlung für Terex abgeleitet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Terex-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 63, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 33,63 ebenfalls neutral. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem neutralen Rating für Terex.

In Bezug auf die Dividende weist Terex mit einer Dividendenrendite von 1,27 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (16,95%) auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Maschinenbranche beträgt -15, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.