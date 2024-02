Terex Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI beträgt aktuell 74, was darauf hinweist, dass die Terex-Aktie überkauft ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass Terex auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde kürzlich viel Positives über die Terex-Aktie in den sozialen Medien diskutiert. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments, da weder positive noch negative Themen in den letzten Tagen stark diskutiert wurden.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Terex mit dem Durchschnitt der Industrie zeigt sich, dass die Rendite von Terex um mehr als 205 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite von Terex ebenfalls deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Terex beträgt 1,27 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert liegt. Daher erhält Terex in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.