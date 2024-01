Terex Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Diskussionen über Terex in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Terex bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Terex-Aktie beträgt aktuell 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Terex damit ein "Neutral"-Rating.

Wer derzeit in die Aktie von Terex investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 1,27 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 15,68 Prozentpunkten erzielen. Demnach fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens "Schlecht" aus.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Terex verläuft aktuell bei 53,27 USD, während der Aktienkurs selbst bei 57,46 USD liegt. Dies entspricht einem Abstand von +7,87 Prozent, was die Einstufung "Gut" ergibt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, mit einer Differenz von +12,31 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".