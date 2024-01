Terex Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Terex: Dividendenrendite und Aktienkurs im Branchenvergleich

Die Dividendenrendite von Terex liegt bei 1,27 Prozent, was 15,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Maschinen-Branche liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel. Die Redaktion bewertet Terex daher als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite.

In den letzten 12 Monaten konnte Terex eine Performance von 37,65 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt um 2310,93 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Terex im Branchenvergleich eine Underperformance von -2273,29 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 1381,41 Prozent, und Terex lag 1343,76 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Terex in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurden Terex von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Gut".

Terex zeigt auch über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Diskussionsintensität. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Terex in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".